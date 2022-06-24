Готовятся к контрнаступлению ВСУ: в Мариуполе оккупанты строят фортификационные сооружения под видом жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В захваченном Мариуполе российские оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ, строя фортификационные сооружения под видом жилых домов. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает УНН.
Детали
По словам мэра, оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ и хотят использовать мариупольцев как живой щит.
“Без лишнего разглашения оккупанты начали строить якобы жилые дома. Работы идут в северо-западной части, почти на границе территории города. То есть именно с ориентировочного направления контрнаступления ВСУ. Есть информация от мариупольцев, что за этими новыми сооружениями оккупанты сразу вырывают окопы и размещают технику. А людей не выпускают из города, чтобы потом прикрываться мирными жителями", – сообщил Бойченко.
Дополнение
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе российские оккупанты проводят скрытую мобилизацию под видом трудоустройства в охранную фирму.