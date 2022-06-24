У Маріуполі горить сміттєзвалище, росіяни його не гасять - радник мера

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 31113 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 76872 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 117695 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 169217 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 166931 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 168313 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 146313 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114982 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108253 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 305775 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.8 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 89907 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 177737 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 76535 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 64760 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 35277 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 177737 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 305775 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 567518 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 511646 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 712511 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 33575 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 89907 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119140 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142179 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155746 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

У Маріуполі горить сміттєзвалище, росіяни його не гасять - радник мера

У Маріуполі горить сміттєзвалище, росіяни його не гасять - радник мера

Київ • УНН

 • 97089 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Радник мера Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко повідомив, що в зайнятому окупантами місті виникла пожежа на сміттєзвалищі. За його словами, російські загарбники не вживають жодних заходів щодо локалізації чи гасіння, інформує УНН.

Цитата

«Пожежа на законсервованому сміттєполігоні в районі вул. Флотської. Третій день поспіль дим та сморід окутує Приморський район міста. Пожежа на сміттєзвалищі щосекунди викидає в повітря безліч хімічної отрути, яку вдихають містяни. Наслідки можуть бути катастрофічними», - написав він у Telegram.

Деталі

Андрющенко зазначив, що російські загарбники дивують своїм цинізмом, адже вони будують мобільні будинки «живого щита» в безпосередній близькості від сміттєзвалища на відстані до 1,5 кілометрів.

Нагадаємо 

У Маріуполі Донецької області російські окупанти влаштували сміттєзвалище у дворах багатоповерхівок. Наслідки з урахуванням погоди можуть бути небезпечними для здоров’я - сморід, гноїння, розтікання вулицями.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$85,223.20
Золото
$3,147.50
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,914.07