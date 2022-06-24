У Маріуполі горить сміттєзвалище, росіяни його не гасять - радник мера

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«Пожежа на законсервованому сміттєполігоні в районі вул. Флотської. Третій день поспіль дим та сморід окутує Приморський район міста. Пожежа на сміттєзвалищі щосекунди викидає в повітря безліч хімічної отрути, яку вдихають містяни. Наслідки можуть бути катастрофічними», - написав він у Telegram.

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Андрющенко зазначив, що російські загарбники дивують своїм цинізмом, адже вони будують мобільні будинки «живого щита» в безпосередній близькості від сміттєзвалища на відстані до 1,5 кілометрів.

Нагадаємо

У Маріуполі Донецької області російські окупанти влаштували сміттєзвалище у дворах багатоповерхівок. Наслідки з урахуванням погоди можуть бути небезпечними для здоров’я - сморід, гноїння, розтікання вулицями.