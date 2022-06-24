В Мариуполе горит свалка, россияне ее не гасят - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщил, что в занятом оккупантами городе возник пожар на свалке. По его словам, захватчики не принимают никаких мер по локализации или гашению, информирует УНН.
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«Пожар на законсервированном мусорополигоне в районе ул. Флотской. Третий день дым и вонь окутывает Приморский район города. Пожар на свалке ежесекундно выбрасывает в воздух множество химического яда, который вдыхают горожане. Последствия могут быть катастрофическими», - написал он в Telegram.
Детали
Андрющенко отметил, что российские захватчики удивляют своим цинизмом, ведь они строят мобильные дома «живого щита» в непосредственной близости от свалки на расстоянии до 1,5 километров.
Напомним
Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты устроили свалку во дворах многоэтажек. Последствия с учетом погоды могут быть опасными для здоровья - смрад, гноение, растекание по улицам.