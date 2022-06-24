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Фейковая благотворительность: оккупанты пообещали мариупольцам "компенсацию" за разрушенное жилье

Фейковая благотворительность: оккупанты пообещали мариупольцам "компенсацию" за разрушенное жилье

Киев • УНН

 • 155287 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области оккупанты анонсировали жителям компенсацию за разрушенное жилье, однако деньги не спешат выплачивать. В пункте выдачи талонов на компенсации гигантские очереди – однако еще ни один человек не получил своих выплат. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, информирует УНН.

Цитата

“Как рассказала анонимная женщина, чтобы занять 85 номер она пришла в 4.45 утра. Люди ждут несколько дней, чтобы получить номер. Запись делают только два человека, поэтому формируются огромные очереди”, — говорится в сообщении.

Детали

Как говорится, компенсации никто не получает. Жилье, разрушенное или повредившее российские снаряды, восстанавливать не собираются. При этом оккупанты кормят пострадавших мариупольцев обещаниями о “компенсациях” и заставляют их стоять в километровые очереди.

“Жители начинают понимать, что обещания оккупантов — это фейк, обычная пропаганда и отчет для “галочки”. А над ними просто издеваются. Уже скоро россияне и коллаборанты получат настоящее негодование. Мариупольцы будут требовать “улучшений”, а не ждать, как привыкли к этому жители “путинского режима”, — сообщают в местном совете.

Напомним

В захваченном Мариуполе российские оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ, строя фортификационные сооружения под видом жилых домов. По словам мэра города Вадима Бойченко, оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ и хотят использовать мариупольцев как живой щит.

Советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщил, что в занятом оккупантами городе возник пожар на свалке. По его словам, российские захватчики не принимают никаких мер по локализации или тушению.

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