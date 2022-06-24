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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Маріуполі діє комендантська година для дітей: за непокору - арешт, фільтраційний табір або виправні роботи

У Маріуполі діє комендантська година для дітей: за непокору - арешт, фільтраційний табір або виправні роботи

Київ • УНН

 • 281363 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області діє комендантська година для дітей. Для тих, кому до 16 років - від 21:00 до 05:00, для всіх інших - від 23:00. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, в разі порушення на мешканців чекає арешт з перспективою трудової повинності по розбору сміття, або фільтраційним табором. Натомість, він зазначив, з'явилося пом’якшання режиму на виїзд вбік Запоріжжя через Беряднськ. Окупанти країни-агресорки частково почали пропускати приваті авто.

"Ще дуже обмежено, але почали. З поганого - такий раптовий пропуск автівок в Україну одночасно з частковим виведенням військового контингету може в черговий раз свідчити про прикриття маневрів евакуаційними заходами. Однак, не нехтуйте можливостю. Евакуюйтесь поки є "віконце", - наголосив Андрющенко.

Нагадаємо

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області окупанти анонсували мешканцям компенсацію за зруйноване житло, однак гроші не поспішають виплачувати. У пункті видачі талонів на компенсації гігантські черги - проте ще жодна людина не отримала своїх виплат.

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