В Мариуполе очередная волна скрытой мобилизации врагом под прикрытием предложения работы - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В разрушенном Мариуполе началась очередная волна скрытой мобилизации. Оккупанты теперь пытаются вербовать людей через массовое предложение работы пожарными инспекторами. Об этом информирует советник мэра Петр Андрющенко, передает УНН.
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“Оккупанты набирают людей в возрасте исключительно от 25 до 30 лет, без опыта работы. Наши люди для проверки обратились по поводу “трудоустройства”. Сообщают, что в случае согласия будут направлены в Донецк на “тренировки и обучение” на пару месяцев, поскольку опыта нет”, – написал он в Telegram.
Детали
Он добавил, что это совпадает с предыдущими инсайдами о плане скрытой мобилизации в Мариуполе от оккупационных властей. К тому же, должность пожарного инспектора, с точки зрения логики, – не актуальна, учитывая, что присматривать за пожарной безопасностью в Мариуполе негде.
“Мариупольцы – избегайте любого трудоустройства, предусматривающего форму и присягу “днр”. Это прямой путь в окопы”, – подчеркнул Андрющенко.
Дополнение
Оккупанты вводят в Мариуполе паспортизацию. Российский паспорт в скором будущем трансформируют в военный билет, а людей будут отправлять на фронт.