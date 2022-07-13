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У Маріуполі чергова хвиля прихованої мобілізації ворогом під прикриттям пропозиції роботи - радник мера

У Маріуполі чергова хвиля прихованої мобілізації ворогом під прикриттям пропозиції роботи - радник мера

Київ • УНН

 • 186829 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. У зруйнованому Маріуполі розпочалася чергова хвиля прихованої мобілізації. Окупанти тепер намагаються вербувати людей через масову пропозицію роботи пожежними інспекторами. Про це інформує радник мера Петро Андрющенко, передає УНН.

Цитата

“Окупанти набирають людей віком виключно від 25 до 30 років, без досвіду роботи. Наші люди задля перевірки звернулись щодо “працевлаштування”. Повідомляють, що в разі згоди будуть направлені до міста Донецьк на “тренування та навчання” на пару місяців, оскільки досвіду немає”, – написав він у Telegram.

Деталі

Він додав, що це цілком узгоджується з попередніми інсайдами про план прихованої мобілізації в Маріуполі від окупаційної влади. До того ж, посада пожежного інспектора, з точки зору логіки, – не актуальна, враховуючи, що наглядати за пожежною безпекою в Маріуполі немає де.

“Маріупольці - уникайте будь-якого працевлаштування, що передбачає форму та присягу “днр”. Це прямий шлях в окопи”, – наголосив Андрющенко.

Доповнення

Окупанти вводять у Маріуполі паспортизацію. Російський паспорт, у недалекому майбутньому трансформують у військовий квиток, а людей відправлятимуть на фронт.

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