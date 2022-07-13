У Маріуполі чергова хвиля прихованої мобілізації ворогом під прикриттям пропозиції роботи - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У зруйнованому Маріуполі розпочалася чергова хвиля прихованої мобілізації. Окупанти тепер намагаються вербувати людей через масову пропозицію роботи пожежними інспекторами. Про це інформує радник мера Петро Андрющенко, передає УНН.
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“Окупанти набирають людей віком виключно від 25 до 30 років, без досвіду роботи. Наші люди задля перевірки звернулись щодо “працевлаштування”. Повідомляють, що в разі згоди будуть направлені до міста Донецьк на “тренування та навчання” на пару місяців, оскільки досвіду немає”, – написав він у Telegram.
Деталі
Він додав, що це цілком узгоджується з попередніми інсайдами про план прихованої мобілізації в Маріуполі від окупаційної влади. До того ж, посада пожежного інспектора, з точки зору логіки, – не актуальна, враховуючи, що наглядати за пожежною безпекою в Маріуполі немає де.
“Маріупольці - уникайте будь-якого працевлаштування, що передбачає форму та присягу “днр”. Це прямий шлях в окопи”, – наголосив Андрющенко.
Доповнення
Окупанти вводять у Маріуполі паспортизацію. Російський паспорт, у недалекому майбутньому трансформують у військовий квиток, а людей відправлятимуть на фронт.