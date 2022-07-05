Окупанти видають військові квитки маріупольцям під прикриттям російських паспортів – мер

Цитата

“Жодної цінності цей клаптик папірця під назвою “російський паспорт” - не має. Російська армія зазнає колосальних втрат, які поповнюватиме за рахунок людей з окупованих територій. Як це було із Донецьком. Окупанти взяли мораторій на півроку, і вже у вересні цей папір-паспорт трансформується у військовий квиток на фронт. Це стане ще однією перешкодою для виїзду людей із маріупольського гетто”, - зазначив Бойченко в ефірі одного з телеканалів.

Доповнення

Як писав УНН, на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують тиснути на українців, примушуючи їх отримувати російські паспорти.