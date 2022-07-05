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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти видають військові квитки маріупольцям під прикриттям російських паспортів – мер

Окупанти видають військові квитки маріупольцям під прикриттям російських паспортів – мер

Київ • УНН

 • 139579 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Окупанти вводять у Маріуполі паспортизацію. Російський паспорт, у недалекому майбутньому трансформують у військовий квиток, а людей відправлятимуть на фронт, заявив мер міста Вадим Бойченко, передає УНН.

Цитата

“Жодної цінності цей клаптик папірця під назвою “російський паспорт” - не має. Російська армія зазнає колосальних втрат, які поповнюватиме за рахунок людей з окупованих територій. Як це було із Донецьком. Окупанти взяли мораторій на півроку, і вже у вересні цей папір-паспорт трансформується у військовий квиток на фронт. Це стане ще однією перешкодою для виїзду людей із маріупольського гетто”, - зазначив Бойченко в ефірі одного з телеканалів.

Доповнення

Як писав УНН, на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують тиснути на українців, примушуючи їх отримувати російські паспорти.

Українські Національні Новини

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