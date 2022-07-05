Оккупанты выдают военные билеты мариупольцам под прикрытием российских паспортов – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Оккупанты вводят в Мариуполе паспортизацию. Российский паспорт, в скором будущем трансформируют в военный билет, а людей будут отправлять на фронт, заявил мэр города Вадим Бойченко, передает УНН.
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“Никакой ценности этот клочок бумажки под названием “русский паспорт” – не имеет. Российская армия несет колоссальные потери, которые будет восполняться за счет людей с оккупированных территорий. Как это было с Донецком. Оккупанты взяли мораторий на полгода, и уже в сентябре эта бумага-паспорт трансформируется в военный билет на фронт. Это станет еще одним препятствием для выезда людей из мариупольского гетто", - отметил Бойченко в эфире одного из телеканалов.
Дополнение
Как писал УНН, на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают давить на украинцев, заставляя их получать российские паспорта.