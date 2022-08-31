В Мариуполе очередь на фильтрацию для выезда из города составляет около 10 000 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Во временно захваченном оккупантами Мариуполе Донецкой области очередь на фильтрацию для того, чтобы покинуть город, составляет около 10 тыс. человек. Фильтрационные пункты открыты по всем райотделам полиции оккупантов. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram, информирует УНН.
Цитата
«Предыдущая очередь на фильтрацию в Мариуполе составляет около 10 тыс. человек. Фильтрационные пункты открыты по всем райотделам полиции оккупантов, однако даже это не спасает в скорости», - заявил он.
Детали
По словам местного чиновника, российские оккупанты анонсировали отмену пропусков для перемещения Мариуполем и Донецкой областью с 6 сентября. Однако ни одного бумажного подтверждения - только громкие заявления. При этом справка о фильтрации остается обязательной.
Дополнение
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что за сутки из Мариуполя в фильтрационный лагерь оккупанты вывезли 416 мариупольцев, в том числе 46 детей.