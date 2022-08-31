В Мариуполе очередь на фильтрацию для выезда из города составляет около 10 000 человек

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«Предыдущая очередь на фильтрацию в Мариуполе составляет около 10 тыс. человек. Фильтрационные пункты открыты по всем райотделам полиции оккупантов, однако даже это не спасает в скорости», - заявил он.

Детали



По словам местного чиновника, российские оккупанты анонсировали отмену пропусков для перемещения Мариуполем и Донецкой областью с 6 сентября. Однако ни одного бумажного подтверждения - только громкие заявления. При этом справка о фильтрации остается обязательной.

Дополнение

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что за сутки из Мариуполя в фильтрационный лагерь оккупанты вывезли 416 мариупольцев, в том числе 46 детей.