У Маріуполі черга на фільтрацію для виїзду з міста сягає близько 10 000 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі Донецької області черга на фільтрацію для того, щоб покинути місто, становить близько 10 тис. людей. Фільтраційні пункти відкрито по всіх райвідділах поліції окупантів. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у Telegram, інформує УНН.
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«Попередня черга на фільтрацію в Маріуполі складає близько 10 тис. людей. Фільтраційні пункти відкрито по всіх райвідділах поліції окупантів, однак навіть це не рятує в швидкості», - заявив він.
Деталі
За словами місцевого чиновника, російські окупанти анонсували скасування перепусток для переміщення Маріуполем та Донецькою областю з 6 вересня. Однак, жодного паперового підтвердження - лише гучні заяви. При цьому довідка про фільтрацію залишається обов’язковою.
Доповнення
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що за добу з Маріуполя до фільтраційного табору окупанти вивезли 416 маріупольців, зокрема 46 дітей.