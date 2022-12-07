В Мариуполь впервые завезли "зубы дракона": оккупанты превратили город в тыловую базу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Впервые в Мариуполь завезли бетонные укрепления “зубы дракона”. Город окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу российских оккупантов. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует УНН.
Детали
"Впервые в Мариуполь прибыл груз “зубов дракона” - бетонных укреплений из Крыма. По информации, полученной из наших источников, в военном городке недалеко от Севастополя запущено производство бетонных укреплений, которые массово везут на временно оккупированную территорию гражданскими грузовиками. Вчера первый такой груз прибыл в Мариуполь и был направлен на укрепление линии обороны по треугольнику Мариуполь-Мангуш-Никольское", - написал Андрющенко.
Он добавил, что в деревне Урзуф прибыло очередное подкрепление живой силы и военной техники, а также расселена часть военного командования среднего звена.
"Из-за этого в с. Урзуф и Бабах-Тарама второй день подряд глушится мобильная связь. В с. Агробаза и с. Бердянское вблизи Мариуполя прошло расквартирование оккупантов. Поэтому впервые с начала этой фазы войны по улицам поселков запущены военные патрули", - отметил Андрющенко.
По его словам, в Левобережном районе Мариуполя в районе “Утреннего рынка” вчера впервые с начала сентября был установлен мобильный блок-пост, на котором проводилась проверка автомобилей и пешеходов.
"В целом наблюдаем стремительное усиление мер безопасности по Мариуполю и Мариупольскому району и очередное увеличение оккупационного корпуса. Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов", - написал Андрющенко.
Напомним
В Мариуполе российские оккупанты массово сносят многоэтажки.