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В Мариуполь впервые завезли "зубы дракона": оккупанты превратили город в тыловую базу

В Мариуполь впервые завезли "зубы дракона": оккупанты превратили город в тыловую базу

Киев • УНН

 • 682598 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Впервые в Мариуполь завезли бетонные укрепления “зубы дракона”. Город окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу российских оккупантов. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует УНН.

Детали

"Впервые в Мариуполь прибыл груз “зубов дракона” - бетонных укреплений из Крыма. По информации, полученной из наших источников, в военном городке недалеко от Севастополя запущено производство бетонных укреплений, которые массово везут на временно оккупированную территорию гражданскими грузовиками. Вчера первый такой груз прибыл в Мариуполь и был направлен на укрепление линии обороны по треугольнику Мариуполь-Мангуш-Никольское", - написал Андрющенко.

Он добавил, что в деревне Урзуф прибыло очередное подкрепление живой силы и военной техники, а также расселена часть военного командования среднего звена.

"Из-за этого в с. Урзуф и Бабах-Тарама второй день подряд глушится мобильная связь. В с. Агробаза и с. Бердянское вблизи Мариуполя прошло расквартирование оккупантов. Поэтому впервые с начала этой фазы войны по улицам поселков запущены военные патрули", - отметил Андрющенко.

По его словам, в Левобережном районе Мариуполя в районе “Утреннего рынка” вчера впервые с начала сентября был установлен мобильный блок-пост, на котором проводилась проверка автомобилей и пешеходов. 

"В целом наблюдаем стремительное усиление мер безопасности по Мариуполю и Мариупольскому району и очередное увеличение оккупационного корпуса. Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов", - написал Андрющенко.

Напомним

В Мариуполе российские оккупанты массово сносят многоэтажки.

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