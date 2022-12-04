росіяни масово зносять багатоповерхівки у Маріуполі: супутникові знімки

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"Будинки, де колись ми мирно жили, стають 100% руїнами. Їх у прямому сенсі стирають з землі. Це черговий військовий злочин від держави-терориста. Віримо та знаємо, ми повернемося до нашого рідного українського міста. Відбудуємо не для галочки, а на століття", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, від російських обстрілів у Маріуполі пошкоджено 2257 багатоквартирних будинків, що станвоить 90% усього житлового фонду міста. Загалом знищено понад 50% багатоповерхівок, а саме 1356 будинків.

"Вони не зупиняються на цьому. Тепер доруйновують будівлі та ховають сліди своїх воєнних злочинів. Разом з тим знищують нашу пам'ять, наші квартири, наше минуле щасливе життя", – додали у міськраді.