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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32393 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 66654 перегляди

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31 березня, 12:29 • 177014 перегляди

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росіяни масово зносять багатоповерхівки у Маріуполі: супутникові знімки

росіяни масово зносять багатоповерхівки у Маріуполі: супутникові знімки

Київ • УНН

 • 1451505 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Маріуполі Донецької області російські окупанти масово зносять багатоповерхівки. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram Маріупольської міськради.

Деталі

"Будинки, де колись ми мирно жили, стають 100% руїнами. Їх у прямому сенсі стирають з землі. Це черговий військовий злочин від держави-терориста. Віримо та знаємо, ми повернемося до нашого рідного українського міста. Відбудуємо не для галочки, а на століття", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, від російських обстрілів у Маріуполі пошкоджено 2257 багатоквартирних будинків, що станвоить 90% усього житлового фонду міста. Загалом знищено понад 50% багатоповерхівок, а саме 1356 будинків.

"Вони не зупиняються на цьому. Тепер доруйновують будівлі та ховають сліди своїх воєнних злочинів. Разом з тим знищують нашу пам'ять, наші квартири, наше минуле щасливе життя", – додали у міськраді.

Українські Національні Новини

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