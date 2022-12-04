россияне массово сносят многоэтажки в Мариуполе: спутниковые снимки

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты массово сносят многоэтажки. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram Мариупольского горсовета.

Детали

"Дома, где когда-то мы мирно жили, становятся 100% руинами. Их в прямом смысле стирают с земли. Это очередное военное преступление от государства-террориста. Верим и знаем, мы вернемся к нашему родному украинскому городу. Отстроим не для галочки, а на век", – говорится в сообщении.

Как отметили, от российских обстрелов в Мариуполе повреждено 2257 многоквартирных домов, что составляет 90% всего жилищного фонда города. В общем уничтожено более 50% многоэтажек, а именно 1356 домов.

"Они не останавливаются на этом. Теперь разрушают здания и хоронят следы своих военных преступлений. Вместе с тем уничтожают нашу память, наши квартиры, нашу прошлую счастливую жизнь", – добавили в горсовете.

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