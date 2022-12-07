У Маріуполь вперше завезли "зуби дракона": окупанти перетворили місто на тилову базу

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"Вперше до Маріуполя прибув вантаж “зубів дракону” - бетонних укріплень з Криму. За інформацією, отриманою з наших джерел, у військовому містечку неподалік Севастополя запущене виробництво бетонних укріплень, які масово везуть на тимчасово окуповану територію цивільними вантажівками. Вчора перший такий вантаж прибув до Маріуполя та був спрямований на укріплення лінії оборони по трикутнику Маріуполь-Мангуш-Нікольське", - написав Андрющенко.

Він додав, що в селі Урзуф прибуло чергове підкріплення живої сили та військової техніки, а також розселено частину військового командування середньої ланки.

"Через це у с. Урзуф та Бабах-Тарама другий день поспіль глушиться мобільний зв’язок. В с. Агробаза та с. Бердянське поблизу Маріуполя пройшло розквартирування окупантів. Через це вперше з початку цієї фази війни по вулицях селищ запущено військові патрулі", - зазначив Андрющенко.

За його словами, в Лівобережному районі Маріуполя в районі “Ранкового ринку” вчора вперше з початку вересня було встановлено мобільний блок-пост, на якому проводилась перевірка автівок та пішоходів.

"Загалом спостерігаємо стрімке посилення заходів безпеки по Маріуполю та Маріупольському району та чергове збільшення окупаційного корпусу. Маріуполь остаточно перетворено на тилову військово-логістичну базу окупантів", - написав Андрющенко.

Нагадаємо

У Маріуполі російські окупанти масово зносять багатоповерхівки.