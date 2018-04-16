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В Манчестере автомобиль въехал в пешеходов, есть пострадавшие

В Манчестере автомобиль въехал в пешеходов, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Манчестере, недалеко от торгового центра Asda, автомобиль въехал в пешеходов, в результате чего 6 человек получили ранения. Об этом сообщает Daily Mirror, передает УНН

Так, шесть человек, все взрослые, были травмированы и отправлены в больницу с серьезными травмами. Полиция Манчестера уже сообщила, что этот инцидент не является терактом, за рулем автомобиля был 80-летний мужчина, его уже задержали.

Напомним, вчера в Великобритании автомобиль наехал на пешеходов, в результате чего шесть человек получили серьезные травмы. Один пострадавший в критическом состоянии госпитализирован в Лондонскую больницу, другого, с переломом ноги, доставили в столичное медучреждение вертолетом. Один из очевидцев рассказал, что водитель автомобиля не справился с управлением на кольцевой развязке и наехал на группу пешеходов.

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