В Манчестере автомобиль въехал в пешеходов, есть пострадавшие

Так, шесть человек, все взрослые, были травмированы и отправлены в больницу с серьезными травмами. Полиция Манчестера уже сообщила, что этот инцидент не является терактом, за рулем автомобиля был 80-летний мужчина, его уже задержали.

Напомним, вчера в Великобритании автомобиль наехал на пешеходов, в результате чего шесть человек получили серьезные травмы. Один пострадавший в критическом состоянии госпитализирован в Лондонскую больницу, другого, с переломом ноги, доставили в столичное медучреждение вертолетом. Один из очевидцев рассказал, что водитель автомобиля не справился с управлением на кольцевой развязке и наехал на группу пешеходов.