У Манчестері автомобіль в'їхав в пішоходів, є постраждалі

Так, шість чоловік, всі дорослі, були травмовані і відправлені до лікарні з серйозними травмами. Поліція Манчестера вже повідомила, що цей інцидент не є терактом, за кермом автомобіля був 80-річний чоловік, його вже затримали.

Нагадаємо, вчора у Великій Британії автомобіль наїхав на пішоходів, в результаті чого шість осіб отримали серйозні травми. Один постраждалий у критичному стані госпіталізований в Лондонську лікарню, іншого, з переломом ноги, доставили в столичну медустанову вертольотом. Один з очевидців розповів, що водій автомобіля не впорався з керуванням на кільцевій розв'язці і наїхав на групу пішоходів.