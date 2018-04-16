У Манчестері автомобіль в'їхав в пішоходів, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Манчестері, недалеко від торгового центру Asda, автомобіль в'їхав в пішоходів, в результаті чого 6 людей отримали поранення. Про це повідомляє Daily Mirror, передає УНН.
Так, шість чоловік, всі дорослі, були травмовані і відправлені до лікарні з серйозними травмами. Поліція Манчестера вже повідомила, що цей інцидент не є терактом, за кермом автомобіля був 80-річний чоловік, його вже затримали.
Нагадаємо, вчора у Великій Британії автомобіль наїхав на пішоходів, в результаті чого шість осіб отримали серйозні травми. Один постраждалий у критичному стані госпіталізований в Лондонську лікарню, іншого, з переломом ноги, доставили в столичну медустанову вертольотом. Один з очевидців розповів, що водій автомобіля не впорався з керуванням на кільцевій розв'язці і наїхав на групу пішоходів.