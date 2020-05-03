В Мали погиб французский легионер из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Мали погиб военнослужащий французского легиона украинского происхождения Дмитрий Мартынюк. Об этом в Facebook сообщил генерал-майор СБУ Виктор Ягун, передает УНН.
"Днем, 23 апреля, в ходе проведения военной операции против террористов в малийском Липтаке на самодельном взрывном устройстве подорвался бронеавтомобиль французского контингента войск. Три человека, получившие ранения, вертолетом NH90 Cayman под прикрытием Eurocopter Tiger были эвакуированы в Гао. Двое из них, состояние которых оценивалось как тяжелое, были доставлены в военный госпиталь Перси под Парижем, где от полученных ранений 1 мая умер капрал 1-го кавалерийского полка Иностранного легиона ВС Франции Дмитрий Мартынюк", - написал генерал-майор.
Он сообщил, что Дмитрий Мартынюк родился в 1991 году в городе Волочиск Хмельницкой области. На службу в Иностранный легион вступил в сентябре 2015 года.
Соболезнования в связи с гибелью в Мали военнослужащего из Украины выразил также президент Франции Эммануэль Макрон, пишет издание Paris Match.
Соболезнования родным и близким погибшего также выразили в министерстве вооруженных сил Франции.
"Министерство Вооруженных Сил с грустью узнало о гибели в операции Бархана бригадира Дмитрия Мартынюка, 1-го иностранного полка кавалерии. Уважение этом солдату, который погиб за Францию, во имя убеждений и ценностей, которые он защищал", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее УНН сообщал о гибели украинцев в Ружомбероке на севере Словакии.