У Малі загинув французький легіонер з України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Малі загинув військовослужбовець французського легіону українського походження Дмитро Мартинюк. Про це у Facebook повідомив генерал-майор СБУ Віктор Ягун, передає УНН.
“Вдень 23 квітня в ході проведення військової операції проти терористів в малійському Ліптаку на саморобному вибуховому пристрої підірвався бронеавтомобіль французького контингенту військ. Три людини, що отримали поранення, гелікоптером NH90 Cayman під прикриттям Eurocopter Tiger були евакуйовані в Гао. Двоє з них, стан яких оцінювався як важкий, були доставлені у військовий госпіталь Персі під Парижем, де від отриманих поранень 1 травня помер капрал 1-го кавалерійського полку Іноземного легіону ЗС Франції Дмитро Мартинюк”, — написав генерал-майор.
Він повідомив, що Дмитро Мартинюк народився у 1991 році в місті Волочиськ Хмельницької області. На службу до Іноземного легіону вступив у вересні 2015 року.
Співчуття у зв’язку із загибеллю у Малі військовослужбовця з України висловив також президент Франції Еммануель Макрон, пише видання Paris Match.
Співчуття рідним і близьким загиблого також висловили у міністерстві збройних сил Франції.
“Міністерство Збройних Сил з сумом дізналося про загибель в операції Бархана бригадира Дмитра Мартинюка, 1-го іноземного полку кавалерії. Шана цьому солдату, який загинув за Францію, в ім’я переконань та цінностей, які він захищав”, — йдеться у повідомленні відомства.
Раніше УНН повідомляв про загибель українців у Ружомбероку на півночі Словаччини.