В Мали боевики напали на 2 деревни и убили 134 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Число жертв нападения боевиков на скотоводов фулани в центральной части Республики Мали в субботу составило не менее 134 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Среди погибших есть женщины, дети и пожилые люди.
Кроме деревни Огоссагу, от нападения пострадала еще одна близлежащая деревня Велингара, в которой погибло несколько человек.
Вооруженные люди, которые были одеты в традиционные костюмы охотников, окружили деревню Огоссагу и совершили нападение.
По словам одного из жителей Огассагу, нападение может быть местью за смерть 23 солдат правительственной армии Мали на прошлой неделе. Военные погибли после нападения местной исламистской группировки.
Напомним, в результате атаки боевиков террористической организации "Аль-Каида" на военную базу республики Мали погибли 16 человек.