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В Мали боевики напали на 2 деревни и убили 134 человека

Киев • УНН

 • 10361 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Число жертв нападения боевиков на скотоводов фулани в центральной части Республики Мали в субботу составило не менее 134 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В Мали боевики напали на 2 деревни и убили 134 человека

Среди погибших есть женщины, дети и пожилые люди.

Кроме деревни Огоссагу, от нападения пострадала еще одна близлежащая деревня Велингара, в которой погибло несколько человек.

Вооруженные люди, которые были одеты в традиционные костюмы охотников, окружили деревню Огоссагу и совершили нападение.

По словам одного из жителей Огассагу, нападение может быть местью за смерть 23 солдат правительственной армии Мали на прошлой неделе. Военные погибли после нападения местной исламистской группировки.

Напомним, в результате атаки боевиков террористической организации "Аль-Каида" на военную базу республики Мали погибли 16 человек.

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