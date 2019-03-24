В Мали боевики напали на 2 деревни и убили 134 человека

Среди погибших есть женщины, дети и пожилые люди.

Кроме деревни Огоссагу, от нападения пострадала еще одна близлежащая деревня Велингара, в которой погибло несколько человек.

Вооруженные люди, которые были одеты в традиционные костюмы охотников, окружили деревню Огоссагу и совершили нападение.

По словам одного из жителей Огассагу, нападение может быть местью за смерть 23 солдат правительственной армии Мали на прошлой неделе. Военные погибли после нападения местной исламистской группировки.

Напомним, в результате атаки боевиков террористической организации "Аль-Каида" на военную базу республики Мали погибли 16 человек.