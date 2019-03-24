У Малі бойовики напали на 2 села і вбили 134 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Число жертв нападу бойовиків на скотарів фулані в центральній частині Малі в суботу склало не менше 134 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Серед загиблих є жінки, діти і люди похилого віку.
Крім села Огоссагу, від нападу постраждало ще одне прилегле село Велінгара, в якому загинуло кілька осіб.
Озброєні люди, які були одягнені в традиційні костюми мисливців, оточили село Огоссагу і вчинили напад.
За словами одного з жителів Огассагу, напад може бути помстою за смерть 23 солдатів урядової армії Малі минулого тижня. Військові загинули після нападу місцевого ісламістського угруповання.
Нагадаємо, в результаті атаки бойовиків терористичної організації “Аль-Каїда” на військову базу республіки Малі загинуло 16 осіб.