В Малайзии обнаженная модель выпала с балкона 20-го этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В столице Малайзии Куала-Лумпуре 19-летняя модель Иванна Эстер Роберт Cмит погибла, выпав из окна 20 этажа после вечеринки, передает УНН со ссылкой на Fox news.
Так, 19-летняя голландская модель, опьяненная и полуобнаженная, умерла после того, как она упала с балкона 20-го этажа в Малайзии.
Сообщается, что модель выпивала вместе с семейной парой, прежде чем вышла на балкон и выпала.
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Утверждают, что даже позже нижнее белье и обувь девушки так и не нашли.
Смерть была внезапной, следователи считают, что не было преступной деятельности, связанной с ее делом. Местные власти, однако, ищет людей, которые, возможно, стали свидетелями ее смерти.