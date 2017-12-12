У Малайзії оголена модель випала з балкону 20-го поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У столиці Малайзії Куала-Лумпурі 19-річна модель Іванна Естер Роберт Cміт загинула, випавши з вікна 20 поверху після вечірки, передає УНН з посиланням на Fox news.
Так, 19-річна голландська модель, сп'яніла і напівоголена, померла після того, як вона впала з балкона 20-го поверху в Малайзії.
Повідомляється, що модель випивала разом із сімейною парою, перш ніж вийшла на балкон і випала.
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Стверджують, що навіть пізніше нижню білизну та взуття дівчини так і не знайшли.
Смерть була раптовою, слідчі вважають, що не було злочинної діяльності, пов'язаної з її справою. Місцева влада, проте, шукає людей, які, можливо, стали свідками її смерті.