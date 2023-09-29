В МАГАТЭ одобрили резолюцию по возвращению ЗАЭС под контроль Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию о немедленном возвращении Запорожской атомной станции под полный контроль Украины, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
Детали
Во время 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 69 стран поддержали резолюцию по ядерной безопасности в Украине. Резолюция предложена Канадой, Финляндией и Коста-Рикой.
Среди прочего, она призывает российскую федерацию к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала с ЗАЭС и возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), обеспечением безопасного и защищенного функционирования станции, для того чтобы Агентство осуществляло эффективное и действенное внедрение гарантий безопасности в соответствии с Соглашением Украины о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительным протоколом.
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«Мы благодарны нашим партнерам, каждой стране за голос в поддержку соблюдения гарантий обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Принятие Украины в Совет управляющих МАГАТЭ, а также принятие резолюции, призывающей к возвращению нашей ЗАЭС под контроль Украины - доказательство того, что цивилизованный мир - с нами», - отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Глава Минэнерго, как сообщается, также поблагодарил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за усилия, которые прилагаются Агентством для урегулирования ситуации вокруг оккупированной ЗАЭС.
Напомним
Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы.