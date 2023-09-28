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Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023–2025 роки - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023–2025 роки, передає УНН.

Цитата

"Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023–2025 роки. Я дякую кожній країні, яка підтримала нашу заявку", - написав зеленський на платформі Х.

Додамо

За словами президента, Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики, і "ми докладемо всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки й захищеності".

"Ми всі маємо працювати разом – усі у світі, хто цінує безпеку, – щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою. Ядерна та радіаційна безпека мають бути гарантовані", - резюмував Зеленський.

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