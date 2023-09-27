Важливо напрацювати план реагування МАГАТЕ на наступні дії рф на АЕС - Галущенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Присутність місій МАГАТЕ на українських АЕС має бути гарантією дотримання правил ядерної і радіаційної безпеки. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі у Відні в межах 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ, повідомляє Міненерго, пише УНН.
Міністр відзначив, що росія ігнорує будь-які рекомендації МАГАТЕ щодо деокупації і не зважає на присутність представників агентства на станції Запорізької АЕС.
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«росія продовжує обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру, і важливо напрацювати план, як міжнародна спільнота, зокрема зусиллями МАГАТЕ, буде реагувати на наступні дії держави-терориста», - заявив Галущенко.
Міністр також зауважив, що збереження функціоналу українських атомних електростанцій, зокрема Запорізької АЕС після її деокупації російськими військами, має стати одним із ключових напрямків співпраці України і МАГАТЕ в майбутньому.
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Галущенко зауважив, що Україна потребує підтримки міжнародної спільноти у питаннях відновлення функціонування ЗАЕС після її повернення під контроль України. За його словами, присутність місій МАГАТЕ на українських АЕС дозволяє світовій спільноті спостерігати за наслідками російських атак на українську енергетичну інфраструктуру, зокрема їх впливом на дотримання основ ядерної і радіаційної безпеки.
«Це нові виклики для всього світу, що зустрічається з питаннями, яких не існувало ніколи раніше: як повернути до життя ядерний об’єкт, який окупувала одна з країн-членів МАГАТЕ? Як ми будемо повертати станцію до експлуатації після деокупації? Ще ніколи світові не доводилося вирішувати такі ситуації», - зазначив міністр.
Очільник Міненерго підкреслив, що внаслідок російської окупації ЗАЕС понад рік не перебуває в експлуатації, а її повернення до роботи – це не тільки інтереси української, але і загальноєвропейської енергетичної системи, яка в такому разі отримає додаткові можливості експорту електроенергії з України.
Сторони також обговорили підготовку до наступного опалювального сезону, який знову може проходити в умовах прицільних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.
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