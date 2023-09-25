Майбутнє атомної енергетики вирішується сьогодні в Україні – Галущенко на Генеральній конференції МАГАТЕ

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«Усе, про що ми говорили як про майбутнє атомної галузі, може стати минулим. Перспективи ядерного відродження вирішуються сьогодні в Україні», - зазначив міністр.

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Очільник Міненерго наголосив, що атомні енерготехнології є сутністю досягнень людства, і подальший розвиток галузі через впровадження інноваційних технологій, малих модульних реакторів і залучення молодих фахівців – це запорука ядерного ренесансу.

«росія атакує майбутнє атомної енергетики, і це не тільки про війну росії проти України. росія вбила більше 500 дітей в Україні, дітей, які, можливо, стали б інженерами, науковцями чи дизайнерами нових реакторів. Але вже не стануть», - зазначив він.

Галущенко підкреслив, що окупація росіянами Запорізької атомної електростанції є прямою загрозою ядерній і радіаційній безпеці людства. Зокрема, через російські обстріли найбільша в Європі АЕС уже 7 разів опинялася в блекауті, а її живлення забезпечували дизель-генератори.

Міністр нагадав, що через аварію на Чорнобильській АЕС опромінення зазнали понад 8,5 мільйона людей, а понад 350 тисяч стали вимушеними переселенцями. Тоді наслідки катастрофи відчули і жителі Швеції та Фінляндії.

Герман Галущенко зауважив, що будь-який, навіть незначний інцидент, який станеться на ЗАЕС, буде означати кінець не тільки ядерного ренесансу, але й самого розвитку атомної енергетики.

Доповнення

Очільник Міненерго наголосив, що міжнародна спільнота має повернутися до дотримання 7 стовпів забезпечення ядерної безпеки, загрози для яких сьогодні навмисно створює один із членів МАГАТЕ.

Герман Галущенко нагадав, що Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила три резолюції щодо України, вимагаючи від росії «негайно припинити всі дії проти та на ЗАЕС та будь-якому іншому ядерному об’єкті в Україні, щоб компетентні українські органи влади відновили повний контроль над усіма ядерними об’єктами у межах міжнародно визнаних кордонів України, зокрема Запорізькою атомною електростанцією, для забезпечення їх безпечної експлуатації».

Однак у Міненерго наголошують, що росія не тільки не виконує ці резолюції, але й діє діаметрально протилежно.

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Очільник Міненерго також подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за вагомі зусилля, спрямовані на врегулювання ситуації щодо ЗАЕС. Водночас він наголосив, що обставини не залишають часу чекати.

Ба більше, Галущенко закликав держави-члени МАГАТЕ активно брати участь у реалізації української Формули миру Президента Володимира Зеленського, перший пункт якої стосується ядерної та радіаційної безпеки, щоб спільними зусиллями створити новий механізм забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на майбутнє.

