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МАГАТЕ: Запорізька АЕС залишається замінованою також нестача персоналу викликає занепокоєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що на території Запорізької атомної електростанції все ще є міни, про які повідомлялось раніше. Також викликає занепокоєння нестача персоналу на ЗАЕС. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає УНН.

Цитата

“Фахівці МАГАТЕ цього тижня продовжили обхід ЗАЕС. Команда відвідала головні диспетчерські блоки 2, 5 і 6, де спостерігала, що блоки 2 і 5 залишаються в холодному режимі, а блок 6 у гарячому. Крім того, команда відвідала аварійні дизель-генератори блоків 4 і 5 та здійснила обхід по периметру ЗАЕС. Команда не помітила жодного важкого озброєння під час обходу, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишаються на місці”, - йдеться у повідомленні.

Однак, нестача персоналу на ЗАЕС викликає занепокоєння, оскільки багато працівників покинули станцію, включаючи операторів, які мають ліцензії на роботу в головних диспетчерських.

“Експертам МАГАТЕ на ЗАЕС повідомили, що набір додаткового персоналу з російських атомних електростанцій (АЕС) триває, вони проходять навчання та ліцензування відповідно до нормативних актів російської федерації. Команда МАГАТЕ продовжує збирати інформацію про кількість і кваліфікацію операторів головних диспетчерських, щоб краще зрозуміти ситуацію”, - додали у заяві.

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