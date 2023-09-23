МАГАТЕ: Запорізька АЕС залишається замінованою також нестача персоналу викликає занепокоєння

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“Фахівці МАГАТЕ цього тижня продовжили обхід ЗАЕС. Команда відвідала головні диспетчерські блоки 2, 5 і 6, де спостерігала, що блоки 2 і 5 залишаються в холодному режимі, а блок 6 у гарячому. Крім того, команда відвідала аварійні дизель-генератори блоків 4 і 5 та здійснила обхід по периметру ЗАЕС. Команда не помітила жодного важкого озброєння під час обходу, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишаються на місці”, - йдеться у повідомленні.

Однак, нестача персоналу на ЗАЕС викликає занепокоєння, оскільки багато працівників покинули станцію, включаючи операторів, які мають ліцензії на роботу в головних диспетчерських.

“Експертам МАГАТЕ на ЗАЕС повідомили, що набір додаткового персоналу з російських атомних електростанцій (АЕС) триває, вони проходять навчання та ліцензування відповідно до нормативних актів російської федерації. Команда МАГАТЕ продовжує збирати інформацію про кількість і кваліфікацію операторів головних диспетчерських, щоб краще зрозуміти ситуацію”, - додали у заяві.

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