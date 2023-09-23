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МАГАТЭ: Запорожская АЭС остается заминированной также нехватка персонала вызывает беспокойство

Киев • УНН

 • 120692 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что на территории Запорожской атомной электростанции все еще есть мины, о которых сообщалось ранее. Также вызывает беспокойство нехватка персонала на ЗАЭС. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает УНН.

Цитата

“Специалисты МАГАТЭ на этой неделе продолжили обход ЗАЭС. Команда посетила главные диспетчерские блоки 2, 5 и 6, где наблюдала, что блоки 2 и 5 остаются в холодном режиме, а блок 6 в горячем. Кроме того, команда посетила аварийные дизель-генераторы блоков 4 и 5 и совершила обход по периметру ЗАЭС. Команда не заметила никакого тяжелого вооружения во время обхода, но подтвердила, что мины, о которых сообщалось ранее, остаются на месте”, - говорится в сообщении.

Однако, нехватка персонала на ЗАЭС вызывает беспокойство, поскольку многие работники покинули станцию, включая операторов, которые имеют лицензии на работу в главных диспетчерских.

“Экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили, что набор дополнительного персонала с российских атомных электростанций (АЭС) продолжается, они проходят обучение и лицензирование в соответствии с нормативными актами российской федерации. Команда МАГАТЭ продолжает собирать информацию о количестве и квалификации операторов главных диспетчерских, чтобы лучше понять ситуацию”, - добавили в заявлении.

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