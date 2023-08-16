"Говорити про зміну ситуації не доводиться" - Юсов про повідомлення щодо нібито спланованого рф теракту на ЗАЕС

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“На жаль, Запорізька станція залишається під контролем окупантів. Але говорити про зміну обстановки та ситуації там не доводиться. Українські Сили безпеки й оборони працюють, моніторять ситуацію і роблять все можливе, щоб унеможливлювати провокації. Але говорити про те, що щось змінилося зараз не доводиться. А станцію треба звільняти”, — заявив Юсов.

Як зазначив представник ГУР, кількість інформаційно-психологічних операцій продовжує зростати під кінець літа. За його словами, ворогу потрібно якось реагувати на події на фронті, які відбуваються не на його користь.

“Якщо кожного разу коментувати все, що пишеться на російських анонімних Telegram-каналах, то жодного часу не вистачить”, — зауважив Юсов.

Нагадаємо

Telegram-канал “Генерал СВР” із посиланням на свої джерела у кремлі повідомив, що російський диктатор володимир путін ухвалив рішення підірвати окуповану Запорізьку АЕС. Теракт рашисти нібито планують наприкінці серпня-початку вересня.

В ОВА не підтвердили інформацію про спланований рф теракт на Запорізькій АЕС.