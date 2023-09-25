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Будущее атомной энергетики решается сегодня в Украине - Галущенко на Генеральной конференции МАГАТЭ

Будущее атомной энергетики решается сегодня в Украине - Галущенко на Генеральной конференции МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 270742 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Действия России в отношении украинских ядерных объектов не только угрожают ядерной катастрофой, но и разрушают все достижения цивилизации в развитии атомной энергетики и ставят под вопрос будущее отрасли. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время выступления на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, проходящей в Вене, пишет УНН.

Цитата 

«Все, о чем мы говорили как о будущем атомной отрасли, может стать прошлым. Перспективы ядерного возрождения решаются сегодня в Украине»,  - отметил министр.

Детали 

Глава Минэнерго отметил, что атомные энерготехнологии являются сущностью достижений человечества, и дальнейшее развитие отрасли через внедрение инновационных технологий, малых модульных реакторов и привлечение молодых специалистов – это залог ядерного ренессанса.

«россия атакует будущее атомной энергетики, и это не только о войне россии против Украины. россия убила более 500 детей в Украине, детей, которые, возможно, стали бы инженерами, учеными или дизайнерами новых реакторов. Но уже не станут», - отметил он.

Галущенко подчеркнул, что оккупация россиянами Запорожской атомной электростанции является прямой угрозой ядерной и радиационной безопасности человечества. В частности, из-за российских обстрелов крупнейшая в Европе АЭС уже 7 раз оказывалась в блэкауте, а ее питание обеспечивали дизель-генераторы.

Министр напомнил, что из-за аварии на Чернобыльской АЭС облучению подверглись более 8,5 миллиона человек, а более 350 тысяч стали вынужденными переселенцами. Тогда последствия катастрофы ощутили и жители Швеции и Финляндии. 

Герман Галущенко отметил, что любой, даже незначительный инцидент, который произойдет на ЗАЭС, будет означать конец не только ядерного ренессанса, но и самого развития атомной энергетики.

Дополнение 

Глава Минэнерго подчеркнул, что международное сообщество должно вернуться к соблюдению 7 столпов обеспечения ядерной безопасности, угрозы для которых сегодня намеренно создает один из членов МАГАТЭ.

Герман Галущенко напомнил, что Совет управляющих МАГАТЭ принял три резолюции по Украине, требуя от России «немедленно прекратить все действия против и на ЗАЭС и любом другом ядерном объекте в Украине, чтобы компетентные украинские органы власти восстановили полный контроль над всеми ядерными  объектами в пределах международно признанных границ Украины, в частности Запорожской атомной электростанцией, для обеспечения их безопасной эксплуатации».

Однако в Минэнерго отмечают, что россия не только не выполняет эти резолюции, но и действует диаметрально противоположно.

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Глава Минэнерго также поблагодарил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за весомые усилия, направленные на урегулирование ситуации по ЗАЭС. В то же время он отметил, что обстоятельства не оставляют времени ждать. 

Более того, Галущенко призвал государства-члены МАГАТЭ активно участвовать в реализации украинской Формулы мира Президента Владимира Зеленского, первый пункт которой касается ядерной и радиационной безопасности, чтобы совместными усилиями создать новый механизм обеспечения ядерной и радиационной безопасности на будущее.
 

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