Гроссі призначили на другий термін гендиректором МАГАТЕ

Деталі

У рішенні, ухваленому на черговому засіданні цього тижня, Рада з 35 країн звернулася до Генеральної конференції – щорічної зустрічі 176 держав-членів МАГАТЕ – схвалити повторне призначення, коли вона збереться у вересні.

«Для мене велика честь одностайним рішенням Правління призначити мене на наступний термін на посаді, і я дуже вдячний за довіру та довіру, яку країни-члени продовжують надавати мені як голові цієї справді чудової організації. Це відбувається в той час, коли ми стикаємося з багатьма серйозними викликами, і я повністю відданий тому, щоб продовжувати робити все, що в моїх силах, для виконання важливої ​​місії МАГАТЕ на підтримку глобального миру та розвитку», – сказав Генеральний директор Гроссі.

«У різних сферах нашої роботи, що базуються на ядерній науці та технологіях – запобігання розповсюдженню ядерної зброї, забезпечення ядерної безпеки та безпеки, пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптація до них, боротьба з раком та багато іншого – роль і робота Агентства є важливішими, ніж будь-коли. Це організація, яка приносить реальні й відчутні переваги людям у всьому світі. У зв’язку з цим наш обсяг роботи постійно зростає. Я подбаю про те, щоб ми продовжували задовольняти зростаючі вимоги та очікування всіх наших держав-членів, безперервна підтримка яких є необхідною», — сказав він.

Після консенсусного рішення Правління високопоставлені представники держав-членів і регіональних груп взяли слово, щоб привітати Генерального директора Гроссі з його повторним призначенням.

Доповідачі високо оцінили його лідерство в управлінні Агентством із далекоглядним і сміливим підходом у складні часи під час його першого терміну, включаючи видатну роботу Агентства в контексті пандемії COVID-19 і його постійні зусилля щодо забезпечення ядерної безпеки та безпеки в Україні . Вони також відзначили та високо оцінили його ініціативи щодо покращення лікування онкологічних захворювань у всьому світі, зменшення глобального забруднення пластиком, запобігання спалахам захворювань та заохочення більшої кількості жінок до кар’єри в ядерній галузі. Держави-члени висловили свою повну підтримку Генеральному директору протягом наступних чотирьох років.

Довідково

Генеральний директор Гроссі вступив на свій перший термін повноважень 2 грудня 2019 року після схвалення Генеральною конференцією його призначення Правлінням. Його другий термін починається 3 грудня цього року і триватиме до 2 грудня 2027 року. Він є шостим генеральним директором з моменту заснування МАГАТЕ в 1957 році.

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