Гросси назначили на второй срок гендиректором МАГАТЭ

Детали

В решении, принятом на очередном заседании на этой неделе, Совет из 35 стран обратился к Генеральной конференции – ежегодной встречи 176 государств-членов МАГАТЭ – одобрить повторное назначение, когда она соберется в сентябре.

«Для меня большая честь, что единогласное решение Правления назначить меня на следующий срок в должности, и я очень благодарен за доверие и доверие, которое страны-члены продолжают оказывать мне как председателю этой поистине замечательной организации. Это происходит в то время, когда мы сталкиваемся со многими серьезными вызовами, и я полностью предан тому, чтобы продолжать делать все, что в моих силах, для выполнения важной миссии МАГАТЭ в поддержку глобального мира и развития», – сказал Генеральный директор Гросси.

«В различных областях нашей работы, основанных на ядерной науке и технологиях – предотвращение распространения ядерного оружия, обеспечение ядерной безопасности и безопасности, смягчение и адаптация к последствиям изменения климата, борьба с раком и многое другое – роль и работа Агентства важны как никогда. Это организация, которая приносит реальные и ощутимые преимущества людям во всем мире. В связи с этим наш объем работы постоянно растет. Я позабочусь о том, чтобы мы продолжали удовлетворять растущие требования и ожидания всех наших государств-членов, непрерывная поддержка которых является необходимой», — сказал он.

После консенсусного решения Правления высокопоставленные представители государств-членов и региональных групп взяли слово, чтобы поздравить Генерального директора Гросси с его повторным назначением.

Докладчики высоко оценили его лидерство в управлении Агентством с дальновидным и смелым подходом в сложные времена во время его первого срока, включая выдающуюся работу Агентства в контексте пандемии COVID-19 и его постоянные усилия по обеспечению ядерной безопасности и безопасности в Украине. Они также отметили и высоко оценили его инициативы по улучшению лечения онкологических заболеваний во всем мире, уменьшению глобального загрязнения пластиком, предотвращению вспышек заболеваний и поощрению большего числа женщин к карьере в ядерной отрасли. Государства-члены выразили свою полную поддержку Генеральному директору в течение следующих четырех лет.

Справочно

Генеральный директор Гросси вступил в свой первый срок полномочий 2 декабря 2019 года после одобрения Генеральной конференцией его назначения Правлением. Его второй срок начинается 3 декабря этого года и продлится до 2 декабря 2027 года. Он является шестым генеральным директором с момента основания МАГАТЭ в 1957 году.

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