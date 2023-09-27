Важно наработать план реагирования МАГАТЭ на следующие действия рф на АЭС - Галущенко

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Присутствие миссий МАГАТЭ на украинских АЭС должно быть гарантией соблюдения правил ядерной и радиационной безопасности. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси в Вене в рамках 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, сообщает Минэнерго, пишет УНН.