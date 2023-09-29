У МАГАТЕ схвалили резолюцію щодо повернення ЗАЕС під контроль України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької атомної станції під повний контроль України, повідомили у Міненерго, пише УНН.
Деталі
Під час 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 69 країн підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні. Резолюцію запропоновано Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою.
Серед іншого, вона закликає російську федерацію до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ), забезпечення безпечного та захищеного функціонування станції, для того щоб Агентство здійснювало ефективне та дієве впровадження гарантій безпеки відповідно до Угоди України про всеосяжні гарантії та Додаткового протоколу.
Цитата
«Ми вдячні нашим партнерам, кожній країні за голос на підтримку дотримання гарантій забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Прийняття України до Ради керуючих МАГАТЕ, а також ухвалення резолюції, яка закликає до повернення нашої ЗАЕС під контроль України - доказ того, що цивілізований світ - з нами», - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
Очільник Міненерго, як повідомляється, також подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за зусилля, які докладаються Агентством для врегулювання ситуації довкола окупованої ЗАЕС.
Нагадаємо
Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки.