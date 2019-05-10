У Ляшко не поддерживают проведение инаугурации 19 мая

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 76437 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100658 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103516 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105175 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128918 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112976 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138711 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144791 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130220 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130291 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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У Ляшко не поддерживают проведение инаугурации 19 мая

У Ляшко не поддерживают проведение инаугурации 19 мая

Киев  •  УНН

 • 31289 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Фракция "Радикальная Партия Олега Ляшко" будет настаивать на проведении инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского 26 мая. Об этом журналисту УНН сообщил член фракции "Радикальная Партия Олега Ляшко" Алексей Кириченко.

"Официальной позиции нет, однако недавно обсуждали, что 19 мая и Владимир Вятрович заявил - это День памяти жертв политических репрессий, поэтому мы считаем, что эта дата неудачная и будем настаивать на проведении (инаугурации - ред.) 26 мая", - сказал Кириченко.

Напомним, глава Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович отреагировал на предложенную новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским дату проведения президентской инаугурации.

Как сообщал УНН, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на проведении инаугурации 19 мая.

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