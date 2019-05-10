У Ляшко не поддерживают проведение инаугурации 19 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Фракция "Радикальная Партия Олега Ляшко" будет настаивать на проведении инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского 26 мая. Об этом журналисту УНН сообщил член фракции "Радикальная Партия Олега Ляшко" Алексей Кириченко.
"Официальной позиции нет, однако недавно обсуждали, что 19 мая и Владимир Вятрович заявил - это День памяти жертв политических репрессий, поэтому мы считаем, что эта дата неудачная и будем настаивать на проведении (инаугурации - ред.) 26 мая", - сказал Кириченко.
Напомним, глава Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович отреагировал на предложенную новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским дату проведения президентской инаугурации.
Как сообщал УНН, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на проведении инаугурации 19 мая.