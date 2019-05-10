У Ляшка не підтримують проведення інавгурації 19 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Фракція “Радикальна Партія Олега Ляшка” буде наполягати на проведенні інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського 26 травня. Про це журналісту УНН повідомив член фракції “Радикальна Партія Олега Ляшка” Олексій Кириченко.
“Офіційної позиції не має, проте нещодавно обговорювали, що 19 травня і Володимир В’ятрович заявив - це День пам‘яті жертв політичних репресій, тому ми вважаємо, що ця дата невдала і будемо наполягати на проведенні (інавгурації — ред.) 26 травня”, — сказав Кириченко.
Нагадаємо, очільник Інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир В’ятрович відреагував на запропоновану новообраним президентом України Володимиром Зеленським дату проведення президентської інавгурації.
Як повідомляв УНН, новообраний Президент України Володимир Зеленський наполягатиме на проведенні інавгурації 19 травня.