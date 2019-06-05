Во Львове женщина выпрыгнула с пятого этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Во Львове женщина выпала с пятого этажа, в результате чего погибла на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
Тело женщины без признаков жизни обнаружили возле одного из домов в Железнодорожном районе Львова около 3:45.
Предварительно правоохранители установили, что местная жительница 1942 года рождения выпала с пятого этажа дома и от полученных травм скончалась на месте происшествия.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой "Самоубийство". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Как сообщал УНН, пьяная студентка выпала с седьмого этажа львовского общежития.