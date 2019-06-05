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У Львові жінка вистрибнула з п'ятого поверху

У Львові жінка вистрибнула з п'ятого поверху

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. У Львові жінка випала з п'ятого поверху, внаслідок чого загинула на місці. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.

Тіло жінки без ознак життя виявили біля одного з будинків у Залізничному районі Львова близько 3:45.

Попередньо правоохоронці встановили що місцева мешканка 1942 року народження випала з п’ятого поверху будинку та від отриманих травм померла на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України з приміткою "Самогубство". Поліцейські встановлюють обставини події.

Як повідомляв УНН, п'яна студентка випала з сьомого поверху львівського гуртожитку.

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