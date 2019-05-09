Памятный советский знак забросали яйцами во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 мая. УНН. Во Львове, на Марсовом поле, памятный советский знак забросали яйцами. Об этом сообщил корреспондент УНН.
Так, молодые люди бросили три яйца в памятный знак. Полицейские оттеснили ребят.
В отделе коммуникации ГУНП во Львовской области сообщили, что на молодых составят административный протокол.
Как сообщал УНН, в Кривом Роге в четверг, 9 мая, составили админпротокол по использованию запрещенной символики.
Позже в центре Одессы, на Аллее Славы, обнаружили мужчину, который имел при себе георгиевскую ленту.