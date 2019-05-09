Пам’ятний радянський знак закидали яйцями у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 травня. УНН. У Львові, на Марсовому полі, пам’ятний радянський знак закидали яйцями. Про це повідомив кореспондент УНН.
Так, молодики кинули три яйця у пам’ятний знак. Поліцейські відтіснили хлопців.
У відділі комунікації ГУНП у Львівській області повідомили, що на молодиків складуть адміністративний протокол.
Як повідомляв УНН, у Кривому Розі у четвер, 9 травня, склали адмінпротокол за використання забороненої символіки.
Пізніше у центрі Одеси, на Алеї Слави, виявили чоловіка, який мав при собі георгіївську стрічку.