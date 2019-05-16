Во Львове за день "заминировали" семь гостиниц
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Аноним сообщил о заминировании семи гостиниц во Львове за один день. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"Сегодня, 16 мая, в 10:40 на электронную почту Главного управления Нацполиции Львовской области поступило сообщение о заминировании семи отелей, расположенных на улицах Городецкой, Тершаковцев, Яна Матейко, Князя Святослава, Полищука, Яворивской и на проспекте Вячеслава Черновола во Львове" - указали в полиции.
Работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб. Правоохранители обследовали помещение и прилегающие территории - взрывоопасных предметов не обнаружено.
Полицейские устанавливают личность злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о заминировании, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Одессе "заминировали" ряд зданий.