У Одесі знов замінували низку будівель
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Одесі анонім повідомив про мінування низки будівель. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
"Поліцейські перевіряють чергове повідомлення про замінування десяти об’єктів на території міста Одеси", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інформація стосовно закладення вибухівки у будівлях готелів надійшла сьогодні, о 13:11.
На місця подій направлені вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС.
Раніше УНН повідомляв, що у Одесі повідомили про мінування чотирьох готелів у центрі міста.