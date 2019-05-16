В Одессе снова заминировали ряд зданий
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Одессе аноним сообщил о минировании ряда зданий. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
"Полицейские проверяют очередное сообщение о заминировании десяти объектов на территории города Одессы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о закладке взрывчатки в зданиях гостиниц поступила сегодня, в 13:11.
На места событий направлены взрывотехники, следственно-оперативные группы и работники ГСЧС.
Ранее УНН сообщал, что в Одессе сообщили о минировании четырех гостиниц в центре города.