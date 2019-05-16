У Львові за день "замінували" сім готелів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Анонім повідомив про замінування семи готелів у Львові за один день. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
"Сьогодні, 16 травня, о 10:40 на електронну скриньку Головного управління Нацполіції Львівщини надійшло повідомлення про замінування семи готелів, розташованих на вулицях Городоцькій, Тершаківців, Яна Матейка, Князя Святослава, Поліщука, Яворівській та на проспекті В’ячеслава Чорновола у Львові", - вказали у поліції.
Працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та фахівці інших служб. Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглі території – вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Поліцейські встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, в Одесі "замінували" низку будівель.