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Во Львове водитель совершил наезд на женщину и восьмилетнюю девочку

Киев • УНН

 • 13141 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Во Львове, 7 января, водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину и несовершеннолетнюю девочку, в результате чего обе пострадавшие получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Украины во Львовской области в сети Facebook, передает УНН.

Во Львове водитель совершил наезд на женщину и восьмилетнюю девочку

По словам правоохранителей, в Галицкий отдел полиции, 7 января в 21:12, поступила информация о том, что на улице Под Дубом произошла авария.

"Как предварительно установили правоохранители, 21-летний водитель автомобиля "GEELY CK" совершил наезд на пешеходов, а именно 8-летнюю жительницу Полтавы и 35-летнюю жительницу Киева. Девочка доставлена ​​в городскую детскую клиническую больницу, где у нее диагностировали закрытый перелом бедренной кости . Женщина госпитализирована в травматологию с переломами голени", - рассказали в пресс-службе.

Работники полиции выясняют обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Хустском районе Закарпатской области автомобиль "Fоrd Моndео" иностранной регистрации, выехал с дороги на обочину и задел мальчика, после чего съехал в кювет.

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