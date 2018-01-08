На Закарпатті п’яний водій на узбіччі збив дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В Хустському районі Закарпатської області автомобіль "Fоrd Моndео" іноземної реєстрації виїхав з дороги на узбіччя та зачепив хлопчика, після чого з’їхав в кювет. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП України в Закарпатській області.
Як повідомили правоохоронці, свідками цієї автопригоди були працівники групи реагування патрульної поліції, які несли службу неподалік. Вони відразу затримали винуватця ДТП.
"За кермом автомобіля перебував п’яний 23-річний житель сусіднього села Данилово. Молодий чоловік керував без посвідчення водія, якого його позбавив суд за аналогічне правопорушення ще два роки тому. І от він знову сів за кермом у стані алкогольного сп’яніння та скоїв ДТП. Під час медосвідчення в лікарні в правопорушника виявили 1,7 проміле алкоголю. Працівники поліції склали на водія відповідні адмінпротоколи за скоєння ДТП, керування в стані алкогольного сп’яніння і без належних документів. Автомобіль затримали на спецмайданчик поліції", - розповіли в прес-службі.
В поліції додали, що травмована дитина перебуває в лікарні, та на щастя, отримані внаслідок наїзду травми виявилися незначними. Медики надають хлопчикові допомогу.
Нагадаємо, в Києві на Новообухівській трасі, біля санаторію "Жовтень", авто збило жінку на пішохідному переході.