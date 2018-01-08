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На Закарпатті п’яний водій на узбіччі збив дитину

Київ • УНН

 • 9525 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. В Хустському районі Закарпатської області автомобіль "Fоrd Моndео" іноземної реєстрації виїхав з дороги на узбіччя та зачепив хлопчика, після чого з’їхав в кювет. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП України в Закарпатській області.

На Закарпатті п’яний водій на узбіччі збив дитину

Як повідомили правоохоронці, свідками цієї автопригоди були працівники групи реагування патрульної поліції, які несли службу неподалік. Вони відразу затримали винуватця ДТП.

"За кермом автомобіля перебував п’яний 23-річний житель сусіднього села Данилово. Молодий чоловік керував без посвідчення водія, якого його позбавив суд за аналогічне правопорушення ще два роки тому. І от він знову сів за кермом у стані алкогольного сп’яніння та скоїв ДТП. Під час медосвідчення в лікарні в правопорушника виявили 1,7 проміле алкоголю. Працівники поліції склали на водія відповідні адмінпротоколи за скоєння ДТП, керування в стані алкогольного сп’яніння і без належних документів. Автомобіль затримали на спецмайданчик поліції", - розповіли в прес-службі.

В поліції додали, що травмована дитина перебуває в лікарні, та на щастя, отримані внаслідок наїзду травми виявилися незначними. Медики надають хлопчикові допомогу.

Нагадаємо, в Києві на Новообухівській трасі, біля санаторію "Жовтень", авто збило жінку на пішохідному переході.

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