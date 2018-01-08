На Закарпатье пьяный водитель на обочине сбил ребенка

Как сообщили правоохранители, свидетелями этого ДТП были работники группы реагирования патрульной полиции, которые несли службу неподалеку. Они сразу задержали виновника ДТП.

"За рулем автомобиля находился пьяный 23-летний житель соседнего села Данилово. Молодой человек управлял без водительского удостоверения, которого его лишил суд за аналогичное правонарушение еще два года назад. И вот он снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и совершил ДТП. Во время медосвидетельствования в больнице у правонарушителя обнаружили 1,7 промилле алкоголя. Работники полиции составили на водителя соответствующие админпротоколы за совершение ДТП, в том числе управление в состоянии алкогольного опьянения и без надлежащих документов. Автомобиль доставили на спецплощадку полиции", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что травмированный ребенок находится в больнице, и к счастью, полученные в результате наезда травмы оказались незначительными. Медики оказывают мальчику помощь.

Напомним, в Киеве на Новообуховской трассе, возле санатория "Октябрь", авто сбило женщину на пешеходном переходе.



