У Львові водій вчинив наїзд на жінку та восьмирічну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У Львові, 7 січня, водій легкового автомобіля вчинив наїзд на жінку та неповнолітню дівчинку, внаслідок чого обидві потерпілі отримали тілесні ушкодження і були доставлені до медичних закладів. Про це повідомила прес-служба ГУНП України в Львівській області в мережі Facebook, передає УНН.
За словами правоохоронців, в Галицький відділ поліції, 7 січня о 21:12, надійшла інформація про те, що на вулиці Під Дубом сталася автопригода.
"Як попередньо встановили правоохоронці, 21-річний водій автомобіля "GEELY CK" вчинив наїзд на пішоходів, а саме 8-річну жительку Полтави та 35-річну жительку Києва. Дівчинка доставлена у міську дитячу клінічну лікарню, де у неї діагностували закритий перелом стегнової кістки. Жінка госпіталізована у травматологію з переломами гомілки", - розповіли в прес-службі.
Працівники поліції з’ясовують обставини ДТП, та вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, в Хустському районі Закарпатської області автомобіль "Fоrd Моndео" іноземної реєстрації виїхав з дороги на узбіччя та зачепив хлопчика, після чого з’їхав в кювет.