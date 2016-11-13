Во Львове выпала месячная норма осадков
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. За период с 08:00 12 ноября в 20:00 13 ноября во Львове выпало 100% месячной нормы осадков - 46 мм. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает корреспондент УНН.
Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. В полночь снегоуборочная техника повторно выедет на улицы города, чтобы расчистить снег. Утром к уборке будут привлечены дворники.
"Ночью техника будет продолжать работать. С 4 ч утра на уборку выйдут дворники. К работе будет привлечена вся техника ЛКП и ШРП ", - рассказал директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Сергей Бабак.
Напомним, сегодня в аэропорту "Львов" за сложных погодных условий отменили несколько рейсов.