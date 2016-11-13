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15 марта, 19:03 • 110853 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154116 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129920 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123015 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108528 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103408 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100057 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129306 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129597 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127589 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове выпала месячная норма осадков

Во Львове выпала месячная норма осадков

Киев • УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. За период с 08:00 12 ноября в 20:00 13 ноября во Львове выпало 100% месячной нормы осадков - 46 мм. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает корреспондент УНН.

Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. В полночь снегоуборочная техника повторно выедет на улицы города, чтобы расчистить снег. Утром к уборке будут привлечены дворники.

"Ночью техника будет продолжать работать. С 4 ч утра на уборку выйдут дворники. К работе будет привлечена вся техника ЛКП и ШРП ", - рассказал директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Сергей Бабак.

Напомним, сегодня в аэропорту "Львов" за сложных погодных условий отменили несколько рейсов.

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